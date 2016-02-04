Обвал цен на нефть поставил Венесуэлу на грань краха: еду выдают по карточкам

Обвал мировых цен на нефть поставил Венесуэлу на грань экономического краха - курс местного боливара обесценился до абсолютных рекордов, в стране введено чрезвычайное экономическое положение, а еду жителям республики выдают по карточкам, передает Газета.RU со ссылкой на радиостанцию BusinessFM.

«Дефицит товаров есть, продукты стали выдавать по номерам, в какие-то определенные дни каждому, кто имеет номер. А так, по спекулятивной цене можно купить на рынках все, весь дефицит. Местные же — стоят огромные очереди —покупают и перепродают тут же их. Местный народ, конечно, не доволен, потому что зарплаты очень маленькие, «черный» курс очень высокий. Для иностранцев это хорошо, потому что курс высокий, а местным, конечно, это плохо. Большой уровень безработицы. Преступность, ну, не скажу, что в какой-то другой стране мира она ниже. Бензин у нас стоит ... ну, получается, вот мы 40 литров бензина заправляем 95-го — на два рубля, если перевести на русские деньги. Литр бензина стоит 1 копейку», — рассказала туристический гид из Порламара Ольга Смирнова.

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Местный житель и представитель местного туристического бизнеса по имени Денис заявил радиостанции, что сверхбедности в Венесуэле он не наблюдает, а финансовое положение каждого гражданина больше зависит от его трудолюбия.

«Ну, так я не вижу, что здесь прямо... ну, голодающих тут точно нет, как в Африке, чтобы кто-то с голоду умирал, таких я не видел. Медикаменты — да, труднее с медикаментами. Ну, какие-то первой необходимости, там, от головной боли, такие есть, в принципе. Сейчас уже все появляется потихонечку, но очереди, правда… везде очереди. Какая-то, по-моему, национальная забава у них — они любят в очередях постоять», — рассказал Денис.

Исследовательская компания Nielsen сообщала, что ощущение кризиса присутствует у 96% потребителей в Венесуэле.