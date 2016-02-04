Расходы на аппарат Рады хотят увеличить: руководство будет получать по 20-30 тысяч - нардеп

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Народного фронта" Светлана Войцеховская.

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Она отметила, что вчера состоялось очередное заседание комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, где среди других вопросов был рассмотрен вопрос утверждения сметы Верховной Рады на 2016 год.

"Довольно интересно, что смета Верховной Рады Украины предусматривает увеличение капитальных расходов на аппарат по сравнению с предварительно согласованным вариантом", - отметила депутат.

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По словам Войцеховской, "уже просто абсурдно выглядит ситуация, при которой вопреки всем нормам закона, вопреки бюджетным расходам, предусмотренным на 2016 год, народные депутаты Украины получают заработную плату на уровне 4 тыс. грн, тогда как руководство аппарата Верховной Рады получает зарплату по 20 – 30 тыс. грн".