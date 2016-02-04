Рада ратифицировала кредитное соглашение с Японией на $300 миллионов

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Японией о предоставлении Украине в кредит 36,97 миллиарда японских иен (около 300 миллионов долларов), которые украинское правительство планирует потратить на осуществление экономических реформ.

В сессионном зале соответствующий законопроект №0080 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Японии относительно кредитного соглашения о втором займе на политику развития на осуществление экономических реформ между Кабинетом министров Украины и Японским агентством международного сотрудничества" поддержали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе обсуждения законопроекта в парламенте 3 февраля народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Виктор Пинзеник отметил, что условия получения кредита очень выгодны для Украины.

"Речь идет о займе для бюджета на очень выгодных условиях. Это кредит, срок которого 20 лет с 6-летним льготным периодом (за это время нет погашения тела кредита). Процентная ставка по этому кредиту в рамках 1%. Такие дешевые деньги Украина получает очень редко", - сказал Пинзеник.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, кредит будет предоставлен через Японское агентство международного сотрудничества. Япония выдаст заем со сменной процентной ставкой JPY LIBOR + 0,05% (ставка, по которой банки на Лондонском межбанковском рынке готовы предоставлять друг другу необеспеченные кредиты в иенах, плюс 0,05%).

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Как сообщал УНИАН, Украина и Япония подписали данное кредитное соглашение на 300 миллионов долларов 4 декабря прошлого года. Это второй японский кредит развития, предоставленный Украине.

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В июле прошлого года было подписано первое кредитное соглашение развития между Украиной и Японией в объеме также 300 миллионов долларов. Средства по этому кредиту должны поступить в Украину сразу же, как только Киев получит третий кредитный транш по программе EFF с основным кредитором страны – Международным валютным фондом.