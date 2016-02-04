Гривня на межбанке впервые упала ниже 26 за доллар

В четверг, 4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,87/26,02 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8630/29,0270 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 25,9370 гривни/доллар, к этому часу заключено 9 сделок на сумму 2,04 миллиона долларов.