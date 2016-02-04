Alphabet продержался в статусе самой дорогой компании мира один день

Компания Apple вновь обошла Alphabet в списке самых дорогих компаний мира, сообщает Газета.ru.

Холдинг Alphabet, в который входит Google, за ночь потерял 3% стоимости акций, в то время как положение Apple почти не изменилось.

За Apple и Alphabet в списке самых дорогих компаний мира следуют Microsoft, Facebook и Exxon Mobil.

Последний раз Google обогнал Apple в 2010 году, когда обе компании стоили менее 200 миллиардов долларов. В то время Apple еще не выпустила свой первый iPad, а новейшим iPhone'ом на рынке был 3GS. Между 2008 и 2010 годами Apple и Google часто менялись местами, пока компания Apple не ушла в исторический отрыв: за сентябрь 2012 Apple выросла в стоимости со 180 миллиардов до 650 миллиардов долларов. В 2011 году Apple обошла Exxon и стала самой дорогой компанией мира.

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Ранее сообщалось, что Alphabet обогнал Apple и стал самой дорогой компанией в мире.