Минфин упростил отчетность по НДС для налогоплательщиков

Министерство финансов Украины в соответствии с изменениями, которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в декабре 2015 года, упростило отчетность по налогу на добавленную стоимость для налогоплательщиков

Согласно сообщению, на сайте министерства, Минфин своим приказом "Об утверждении форм и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость", значительно упростил формы и порядок заполнения налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость.

В частности, по сравнению с декларацией, действующей до утверждения настоящего приказа Минфина, в новой форме декларации сокращено количество разделов декларации: с четырех до трех. Более чем в два раза уменьшено количество строк декларации: с 96 до 44 строк.

Министерство отметило, что в новой декларации, сведен к минимуму объем информации, подлежащий отражению.

"Упрощение форм налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость позволит сократить затраты времени плательщиков на их составление и минимизировать допущения ошибок при их заполнении. Такой подход положительно повлияет на повышение позиции Украины в международных рейтингах в категориях относительно налоговой системы (рейтинг Doing Business). Министерство финансов Украины будет и в дальнейшем работать над упрощением налоговой отчетности и обеспечением прозрачности процедуры администрирования налогов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинские налогоплательщики в январе перечислили в госбюджет 12,4 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость.

Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в январе 2016 года составил 7,887 миллиарда гривень.

Кабинет министров своим распоряжением утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

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Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.