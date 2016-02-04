Еврокомиссия ухудшила прогноз падения российской экономики

Согласно новой версии прогноза Еврокомиссии, в 2016 году ВВП России сократится сильнее, чем ожидалось ранее, сообщает РБК.

"Перспективы экономики России, страдающей от воздействия санкций и низких цен на нефть, остаются мрачными, падающие объемы розничных продаж и потребления еще не достигли своего дна, а приближение выборов затрудняет проведение структурных реформ, отмечается в новой версии прогноза Еврокомиссии (ЕК)", - говорится в сообщении.

Согласно обновленным расчетам экспертов ЕК, падение ВВП России в 2016 году хотя и замедлится по сравнению с 2015 годом, но все же окажется сильнее, чем ожидалось ранее. Если в осенней версии прогноза предсказывалось, что в 2016 году экономика России упадет лишь на 0,5%, то теперь в ЕК ждут снижения ВВП РФ сразу на 1,2%.

Возвращения российской экономики к росту по-прежнему ждут в 2017 году, однако теперь в ЕК считают, что прирост ВВП окажется втрое меньше - 0,3% вместо 1%.

Одной из главных причин ухудшения ситуации в документе названо снижение частного потребления, ранее считавшегося локомотивом экономики. Снижение покупательной способности рубля и падение реальных доходов россиян, по мнению экспертов ЕК, приведут к тому, что их расходы на потребительские товары сократятся в 2016 году еще на 2%, а не на 1%, как считалось ранее.

Эмбарго на ввоз в Россию ряда турецких товаров, вступившее в силу с 1 января 2016 года в условиях сохранения запрета на импорт товаров из стран ЕС, США и некоторых других государств, по мнению экспертов ЕК, замедлит снижение темпов инфляции. В прогнозе ЕК отмечается, что по итогам 2016 года инфляция в России составит порядка 8,5%, оставшись много выше целевого ориентира ЦБ в 4% годовых.

Одновременно с этим продолжит ухудшаться ситуация на рынке труда. Ранее в ЕК ожидали, что в 2016–2017 годах безработица в России удержится на уровне 5,5% трудоспособного населения страны. Согласно новой версии прогноза, в 2016 году безработица подскочит сразу до 5,9%, а в 2017-м - до 6,1%. Рост безработицы в документе объясняется уменьшением возможностей компаний сокращать операционные расходы без увольнений работников.

В прогнозе особо подчеркивается, что дефицит бюджета России в 2016 году будет покрываться за счет средств Резервного фонда, запасы которого могут быть полностью исчерпаны к концу года.

Накануне Банк России ухудшил свою оценку годового темп​а снижения ВВП России в январе - марте 2016 года, объяснив это негативной внешнеэкономической конъюнктурой и угрозой ослабления экономической активности.

"Годовой темп снижения ВВП в первом квартале 2016 года может составить 1,7–2,5%, что превышает предыдущий прогноз (1-2%)", - отмечается в материалах ЦБ.

Читайте такжеFitch ухудшило прогноз для экономики России на 2016 год

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ожидает по итогам 2016 года снижения ВВП России на 1% вместо обещанного ранее роста на 0,5%.