МВФ откладывает выделение Украине $1,7 миллиарда - СМИ

Выделение очередного транша кредита Международного валютного фонда Украине, которое ожидалось в феврале, откладывается.

Об этом "Апострофу" сообщил источник в украинском правительстве.

"Пока сложно спрогнозировать, когда может быть принято решение МВФ о выделении следующего транша. Но ожидать его в ближайшее время, как было заявлено недавно высокопоставленными представителями украинской власти, оснований пока нет", — заявил собеседник издания.

По информации издания, на сегодняшний день остается несогласованным окончательный вариант пересмотра меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия Фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и Меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров Фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме 1,7 млрд долл. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

21 января в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что Меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным. Кроме того президент Порошенко выразил надежду, что Украина получит кредитные средства уже в феврале.