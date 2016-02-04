Впервые с кризиса 2008 года: швейцарский банк Credit Suisse отчитался об убытке

15:23, 04 февраля 2016
Финансы
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Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse Group AG сообщил о первом годовом убытке с кризиса 2008 года.

REUTERS

Швейцарский банк Credit Suisse ускорил процесс сокращения рабочих мест и сообщил, что в ближайшие месяцы турбулентность на рынках сохранится, зафиксировав первый с 2008 года годовой убыток, передает Рейтер.

"Рыночная конъюнктура в январе 2016 года оставалась сложной, и мы ожидаем, что волатильность на рынках сохранится до конца первого квартала 2016 года на фоне существующих макроэкономических проблем", - говорится в заявлении главы банка Тидьяне Тиама, занявшего свой пост в июле.

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Как следует из годового отчета Credit Suisse, чистый убыток второго по величине банка Швейцарии составил 2,94 миллиарда швейцарских франков ($2,92 миллиарда), тогда как аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,12 миллиарда.

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