Яценюк и Абромавичус на закрытом заседании обсудили продолжение реформ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, написавший вчера, 3 февраля, заявление об отставке, обсудили ситуацию в стране и шаги, необходимые для продолжения экономических реформ.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономразвития Максим Нефедов.

«Абромавичус поехал на заседание правительства, где обсудил вместе с другими министрами и премьер-министром Арсением Яценюком сложившуюся ситуацию и те изменения, которые необходимы для того, чтобы сделать реформы в стране возможными, - сказал Нефедов. - Мы достигли черты, когда изменения должны быть системными, потому что нынешний кризис не ситуативный, он сложился не вчера».

По словам Нефедова, сейчас страна столкнулась с тем, что у экономических реформ «нет заказчика и исполнителя, нет усилий всех игроков, а правительству технократов не дают работать».

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Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что Кабмин сегодня, 4 февраля, провел закрытое заседание, прерванное в среду, 3 февраля, в связи с необходимость работы министров в комитетах Верховной Рады, а также в связи с заявлением министра экономразвития Абромавичуса о своем решении уйти в отставку. Ключевой причиной отставки министр назвал системное давление на министерство, в том числе со стороны представителей фракции Блоки Петра Порошенко, в первую очередь заместителя главы фракции Игоря Кононенко.