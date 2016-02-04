Украинские банки отложили до весны публикацию своих финансовых результатов за год

Украинские банки отложили до весны публикацию сведений о финансовых результатах своей работы в четвертом квартале 2015 года и в целом за прошлый год, которая ранее проводилась в конце января - начале февраля следующего за отчетным года.

Как сообщили УНИАН представители крупнейших в Украине банков по объему активов, данные отчетности будут опубликованы не ранее марта - апреля этого года, а в некоторых случаях – даже не ранее мая, после завершения годового аудита.

Свое решение банкиры объясняют переходом с 1 декабря прошлого года на международные стандарты финансовой отчетности согласно требованиям Национального банка Украины. В рамках новых правил регулятор привел промежуточную (квартальную) финансовую отчетность банков в соответствие с требованиями МСБУ, и теперь квартальная отчетность будет соответствовать годовой.

Пока о своих результатах работы в прошлом году из крупнейших по объему активов банков сообщил только «ПриватБанк», который завершил прошлый год с прибылью с 267,698 млн грн.

Как сообщал УНИАН, украинская банковская система с 1 декабря 2015 года перешла на международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ).

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за 11 месяцев 2015 года составил 57,3 млрд грн, что уже превышает исторический максимум убытков банковской системы, достигнутый в 2014 году на уровне 52,966 млрд грн.