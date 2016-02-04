Послы стран G7 напомнили Порошенко о требованиях для выделения транша МВФ – Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский после встречи послов стран G7 с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады.

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По словам Яна Томбинского, на встрече было подчеркнуто, "чтобы были сделаны и чтобы были выполнены все положения, которые Украина обсудила с МВФ, чтобы открыть возможности для финансирования. Об этом ясно было сказано, но о чем-то конкретном не говорилось".

Ян Томбинский отметил, что также обсуждались возможные риски невыделения очередного транша МВФ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме $5 млрд Украина получила 13 марта, второй в размере $1,7 млрд - 4 августа 2015 года.

Сейчас Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейшие действия сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме $1,7 млрд. Положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи - $1 млрд в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от ЕС и Всемирного банка.

21 января в ходе встречи с президентом Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным. Порошенко также выразил надежду, что Украина получит кредитные средства уже в феврале.