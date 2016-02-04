Гривня закрыла межбанк на уровне 25,98 за доллар
18:10, 04 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9460/29,0890 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,8927 грн/долл. / rodniknews.in.ua
В четверг, 4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9460/29,0890 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3410/0,3430 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8927 грн/долл., к этому часу было заключено 515 сделок на сумму 389,37 млн долл.
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