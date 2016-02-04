"Укрсоцбанк" объединят с "Альфа-Банком"

Холдинговая компания ABH Holdings S.A. («Альфа-Групп») после завершения сделки о покупке у итальянской банковской группы UniCredit Group 100% акций «Укрсоцбанка» планирует объединить его в течение нескольких лет со своей украинской «дочкой» - «Альфа-Банком», заявил на пресс-конференции глава ABH Holdings Петр Авен.

«Нашей конечной целью является один банк. Но сколько времени займет процесс слияния, мы пока не понимаем. Возможно, это займет несколько лет», - сказал Авен, добавив при этом, что название конечного банка пока не выбрано.

Также Авен напомнил, что в обмен на 100% акций «Укрсоцбанка» UniCredit Group получит миноритарную долю в ABH Holdings в размере 9,9%. Сотрудничество с итальянской банковской группой, по словам Авена, положительно повлияет на имидж «Альфа-Групп» во всех странах, где работают данные компании.

По словам Авена, «Альфа-Банк» будет более активно работать с проблемными заемщиками, которые ему достанутся после завершения сделки о покупке «Укрсоцбанка».

«Мы не итальянцы, поэтому работать мы, конечно, будем агрессивнее, чем они. У нас всегда взаимоотношения, особенно с недобросовестными заемщиками, развивались по более жесткому сценарию. Это был действительно один из мотивов сделки», - сказал глава холдинга.

По его словам, «Альфа-Банк» планирует получить больший возврат средств от недобросовестных заемщиков, нежели планировали в UniCredit Group, в том числе речь идет об ипотеке.

Глава ABH Holdings также сообщил, что «Альфа-Банк» до завершения сделки проведет докапитализацию, чтобы соответствовать требованиям Нацбанка Украины.

Также присутствовавший на пресс-конференции генеральный менеджер UniCredit Bank («Укрсоцбанк») Мауро Маскио в свою очередь сообщил, что «Укрсоцбанк» получит докапитализацию даже в большем размере, нежели того требует НБУ.

По его словам, уход из Украины не связан с низкой прибыльностью бизнеса, а продиктован желанием получить долю и право участвовать в принятии решений в «Альфа-Групп».

«Сегодня часть UniCredit Group в Центральной и Восточной Европе приносит хорошие результаты в банковской сфере и в плане перспективы роста более привлекательна, нежели западная часть», - сказал Маскио. Также он сообщил, что сделка по слиянию банков сегодня проходит легче, чем сделка по покупке «Укрсоцбанка» в 2007 году, благодаря уменьшению количества бюрократических процедур Национальным банком.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка».

Структура сделки предполагает, что UCG передаст свой пакет акций в «Укрсоцбанке» компании ABH Holdings S.A. в обмен на выпущенные акции, которые соответствуют доле владения в ABHH, равной 9,9%, после закрытия сделки. Дальнейшим шагом в сделке будет получение необходимых юридических согласований. Закрытие сделки ожидается в 2016 году.

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Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».

В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

«Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».