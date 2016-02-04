Интерес зарубежных инвесторов к Украине снизился – исследование

Индекс настроений зарубежных инвесторов относительно вложений в Украину (Foreign Investor Sentiment Index in Ukraine) за прошедший месяц понизился на 1,2 пункта, но остался в позитивной зоне со значением 103,7 пункта.

Как свидетельствуют расчеты индекса, которыми располагает УНИАН, существенное влияние на настроения инвесторов оказала неясность в отношении сроков и условий получения нашей страной третьего транша кредита Международного валютного фонда и возросшие с начала года девальвационные риски.

В секторальном разрезе инвесторы высоко оценивают перспективы инвестиций в сферу IT (146,2 пункта) и сельское хозяйство (136,2 пункта). Привлекательность инвестиций в промышленность находится на нейтральной отметке (100), в то время как существенно выросла оценка перспектив сектора торговли и услуг, превысив отметку «100» впервые с июня прошлого года и достигнув 107,7 пункта.

С точки зрения инструментов респонденты позитивно воспринимают возможности прямых инвестиций фондов (108,3) и стратегических инвесторов (107,7). В то же время, резко упал интерес к облигациям и акциям украинских предприятий, где значение компонентов индекса составило 97,5 и 60,5 пункта, соответственно. Противоположную динамику демонстрирует агрессивная стратегия инвестирования, которая не только сохраняет высокую привлекательность, но и получила рекордно высокую за весь период наблюдений оценку на уровне 141,7 пункта.

Определенный разворот произошел в настроениях респондентов относительно горизонта инвестиций – перспективы краткосрочных вложений в Украине (116,7) сейчас воспринимаются ими лучше, чем потенциальные выгоды от долгосрочных и среднесрочных инвестиций (92,3 и 91,7 пункта соответственно).

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Справка УНИАН. Индекс настроений зарубежных инвесторов относительно вложений в Украину (Foreign Investor Sentiment Index in Ukraine), разработанный «Украинским кредитно-рейтинговым агентством» и компанией «ТР ДАТА Украина», рассчитывается ежемесячно путем опроса украинских инвестиционных и консультационных компаний, оказывающих услуги по привлечению капитала за рубежом, на предмет готовности зарубежных инвесторов предоставлять финансирование для украинских компаний и сопоставления этих данных с изменениями показателей ключевых рыночных индикаторов за прошедший месяц.