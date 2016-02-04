Нацбанк опустил официальную гривню ниже 29 за евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2589.2673 (4 февраля – 2569.8375)

100 EUR – 2901.5329 (4 февраля – 2809.6033)

10 RUR – 3.3864 (4 февраля – 3.2423)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,98 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9460/29,0890 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3410/0,3430 грн/рубль.

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили причины падения гривны (инфографика)

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8927 грн/долл., к этому часу было заключено 515 сделок на сумму 389,37 млн долл.