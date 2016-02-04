ЕБРР увеличил свою долю в капитале "УкрСиббанка" до 40%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил свою долю в капитале «са» BNP Paribas Group до 40% с 15%, в результате выкупа акций у крупнейшего акционера банка.

Об этом ««УкрСиббанк» сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно приведенным данным, доля крупнейшего акционера банка BNP Paribas Group в результате сделки снизилась до 60% с 85%.

В сообщении отмечается, что ЕБРР получил соответствующие разрешения на увеличение своей доли в капитале «УкрСиббанка» в Антимонопольном комитете Украины 1 декабря 2015 года и в Национальном банке Украины 21 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР заявил о намерениях сконцентрировать 40% акций «УкрСиббанка» BNP Paribas Group в конце ноября прошлого года.

Согласно решению акционеров, в результате дополнительной эмиссии акций капитал «УкрСиббанка» BNP Paribas Group планировалось увеличить на 4,466 млрд грн или в 3,5 раза.

«УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и относится к крупнейшим банкам по объему активов.

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ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране. В 2015 году банк профинансировал в Украине порядка 30 проектов общей стоимостью 1 млрд евро.