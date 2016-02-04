МВФ обеспокоен отставкой Абромавичуса и призывает усилить борьбу с коррупцией

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд (МВФ) глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в правительстве Украины и приведшей к отставке министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, и призывает власти приложить все усилия для реализации антикоррупционной политики.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Министр Абромавичус отвечал за ряд фундаментальных реформ и мы должны отметить его работу, - сказала Лагард. - Вместе с тем, мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Если обвинения министра найдут подтверждение, это будет означать, что предпринятые антикоррупционные инициативы властей не сработали и Украине нужно усилить работу в этом направлении».

Лагард отметила, что правительство сделало немало для финансово-экономической стабилизации в Украине, для реформы энергетического сектора, однако в сфере борьбы с коррупцией «предстоит сделать очень много».

Напомним, сегодня источник в правительстве сообщил УНИАН, что Украина до сих пор не согласовала с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом текст меморандума об очередном пересмотре программы реформ, необходимого для принятия решения фондом о выделении нашей стране третьего кредитного транша в размере 1,7 млрд долл. в рамках четырехлетней программы EFF объемом 17,5 млрд долл.

21 января в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным. Кроме того, Порошенко выразил надежду, что Украина получит кредитные средства уже в феврале.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стали системный давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции «Блока Петра Порошенко», особенно Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть «ширмой» для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Кузнецова, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должен остаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.