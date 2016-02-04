Яресько: Нам нужна поддержка коалиции для продолжения реформ и сотрудничества с кредиторами

Об этом она заявила в ходе внеочередного заседания правительства.

«Мы все пришли для того, чтобы строить страну вместе. Нам нужна поддержка коалиции. Принципом должна стать безусловная поддержка программы реформ и программы сотрудничества с Международным валютным фондом, - сказала Яресько. - Нужно немедленно принять все законы, которые в том числе позволят провести прозрачную приватизацию, не позволят вмешиваться в работу 60 ведущих госпредприятий. Я призываю весь политикум страны сохранить страну, отойти от личных интересов и бороться за наше будущее вместе, усилить и ускорить реформы».

Читайте такжеАбромавичус решил не отзывать свое заявление об отставке

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров состоялось экстренное заседание правительства, в ходе которого свои заявления об отставке отозвали главы Минагропрода, Минздрава, Мининформполитики и Мининфраструктуры. В то же время министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус своего заявления об отставке не отзывал и на заседании не присутствовал.