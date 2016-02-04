Украина останется в пятерке самых "несчастных" экономик мира - Bloomberg

Украина может несколько улучшить свои позиции в Индексе несчастья, который составляет Bloomberg на основании данных из 63 стран о безработице и инфляции, но пока останется в топ-5 «самых несчастных» экономик мира.

Таковы данные прогнозного рейтинга, составленного агентством на 2016 год.

В рейтинге 2015 года Bloomberg поставило Украину второй. Согласно прогнозу, в этом году индекс несчастья Украины должен снизиться и страна займет пятую строчку рейтинга.

Аналитики агентства прогнозируют, что второй год подряд самой несчастной экономикой мира останется Венесуэла. Объясняют это падением цен на нефть, которая занимает 95% в экспорте страны.

На втором месте в этом году окажется Аргентина, считает Bloomberg. Она "поменяется" местами с Украиной.

Третью строчку антирейтинга займет Южно-Африканская Республика, четвертую - Греция. Их места не изменились по сравнению с прошлым годом.

За Украиной последуют: Испания, Сербия, Турция, Бразилия и Казахстан.

Эксперты отмечают, что лучше всего обстоят дела в экономиках США, Малайзии, Румынии, Великобритании, Гонконга, Дании, Китая, Южной Кореи, Тайваня, Японии.

Тройку лидеров составили Швейцария, Сингапур и Таиланд (наименьший индекс бедности).