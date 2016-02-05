Комбинация двух шоков: потери РФ от санкций и обвала цен на нефть оценили в $600 миллиардов

Финансовые санкции и резкое падение цен на нефть приведут к потере Россией порядка $600 млрд за период с 2014 по 2017 годы, пишут «Ведомости».

Согласно данным Евсея Гурвича и Ильи Прилепского из Экономической экспертной группы, потери от санкций составят около $170 млрд, недополученные доходы от экспорта нефти и газа — еще $400 млрд.

Потери капитала рассчитывались при цене нефти в $50 за баррель, а экспортные доходы — при той же цене в сравнении с показателем в $100 за баррель. Сокращение валового притока капитала экономисты оценили в $280 млрд за 3,5 года, из них $85 млрд — прямые инвестиции.

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По мнению экспертов, уменьшение прямых инвестиций из-за рубежа, сокращение возможности займов и притока капитала на рынок госдолга увеличивают эффект от финансовых санкций приблизительно в три раза.

Гурвич отмечает, что падение нефти и санкции не только суммируются, но и усиливают друг друга. Согласно его расчетам, потери роста экономики за четыре года составят 8,4%, или 2,1% в год.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономике России.