Платежный баланс Украины сведен в "плюс" впервые за пять лет

Платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, и положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году.

Согласно приведенным данным на странице НБУ в социальной сети Facebook, до этого последний раз платежный баланс был сведен в «плюс» в 2010 году.

По оценкам регулятора, положительное сальдо платежного баланса стало результатом значительного сокращения дефицита текущего счета, который в прошлом году стал минимальным с 2005 года, сократившись до 204 млн долл. США или до 0,2% ВВП. Коррекции текущего счета способствовало более быстрое падение импорта (33,5%) по сравнению с падением экспорта (30,5%).

Профицит финансового счета также улучшил состояние платежного баланса. Чистые привлечения по финансовому счету составили 488 млн долл. США, в первую очередь, благодаря значительным объемам официального финансирования от международных партнеров.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-ноябре 2015 года сведен с профицитом 566 млн долл. против дефицита в 11,046 млрд долл. за аналогичный период 2014 года.

В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл.