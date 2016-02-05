Нацбанк прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 12%

Национальный банк Украины сохранил прогноз по росту потребительских цен на конец 2016 года на уровне 12%, при этом снизив прогноз по базовой инфляции до 9,2%.

«Согласно базовому прогнозу оценка потребительской инфляции на конец 2016 осталась неизменной (12%), а базовой - несколько снизилась (до 9,2%)», - говорится в январском инфляционном отчете, опубликованном на сайте НБУ.

По оценкам НБУ, сдерживать инфляцию будут низкие мировые цены на продовольствие в условиях ограниченных экспортных возможностей, снижение инфляционных ожиданий и стихание девальвационных эффектов.

В отчете отмечается, что в значительной степени разница между показателями общей и базовой инфляции обусловлена предстоящим повышением административно регулируемых тарифов, но оно не таким существенным, как в 2015 году.

В 2017 года, по прогнозам НБУ, показатель инфляции снизится до 8%.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции в 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, инфляцию в 12% и курс гривни на уровне 24,1 грн за доллар.