Дефицит сводного бюджета Украины за год составил почти 31 миллиард

Дефицит сводного бюджета Украины в 2015 году составил 30,9 млрд грн, что в 2,3 раза меньше дефицита по итогам 2014 года в размере 72 млрд грн. Об этом говорится в январском инфляционном отчете, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

«Если в первой половине года увеличение доходов бюджета в значительной степени обуславливалось инфляционно-девальвационными эффектами, то во второй половине - улучшением администрирования налогов и стабилизацией экономической ситуации», - говорится в отчете НБУ.

По данным регулятора, доходы сводного бюджета за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличились на 43%, расходы – на 29,9%.

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Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины по итогам 2015 года сведен с дефицитом в 45,15 млрд грн, что в 1,5 раза меньше дефицита годом ранее. Доходы государственного бюджета за 2015 год составили 534,648 млрд грн, расходы - 576,848 млрд грн.