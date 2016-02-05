Войны и дешевая нефть мешают росту экономики на Ближнем Востоке - Всемирный банк

Всемирный банк сообщил, что экономический рост на Ближнем Востоке и в Северной Африке, скорее всего, сократился до 2,6 процента, не дотянув до октябрьского прогноза в 2,8 процента из-за войны, экстремизма и низких цен на нефть.

В новом отчете банк сообщил, что продолжающаяся пять лет война в Сирии и ее отголоски в соседних странах стоили региону около $35 миллиардов ВВП в ценах 2007 года, что соответствует ВВП Сирии в том же году, сообщает Рейтер.

Падение цен на нефть до примерно $30 за баррель с более, чем $100 два года назад создает значительные проблемы для экспортеров нефти региона, выручка правительств резко снижается, а дефицит бюджета растет. Всемирный банк сказал, что госдолг Саудовской Аравии достигнет 20 процентов от ВВП в 2017 году - в 10 раз выше уровня в 2,2 процента в 2013 году.

"У богатейших экспортеров нефти в регионе - Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов есть значительные резервы, которые позволяют им не иметь дефицит бюджета в ближайшие годы, но не дольше, - говорится в отчете Всемирного банка. - При нынешнем уровне затрат и цене на нефть в $40 за баррель, резервы Саудовской Аравии будут исчерпаны к концу десятилетия".

Сейчас Всемирный банк ведет переговоры о финансировании ряда производителей нефти в других регионах - Азербайджана, Нигерии и Анголы.

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Банк оценивает материальный ущерб только шести городов раздираемой войной Сирии - Алеппо, Дараа, Хамы, Хомса, Идлиба и Латакии - в $3,6-4,5 миллиарда.

"Заключение мира в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене может привести к быстрому восстановлению добычи нефти, позволив странам расширить возможность маневрирования бюджетными средствами, улучшить дефицит текущего счета и подстегнуть экономический рост в среднесрочной перспективе с положительными последствиями для соседних государств", - говорит экономист Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке и автор доклада Лили Моттаги.