Яценюк обещает проиндексировать зарплаты и пенсии в мае

Кабинет министров Украины обещает проиндексировать зарплаты и пенсии в Украине в мае текущего года, как и запланировано в государственном бюджете на текущий год.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы будем бороться за то, чтобы в Украине платили зарплаты и пенсии, выплачивали социальные льготы. Мы их выплачиваем. Мы будем бороться за то, чтобы бизнес, который получил ослабления, благодаря нашей позиции по уменьшению вдвое основного налога - налога на зарплату, получил дополнительный финансовый ресурс с одной стороны, а с другой стороны - вывел бизнес из тени и увеличил зарплаты для граждан. Мы будем бороться за то, чтобы, как и в прошлом году, увеличить зарплаты и пенсии и в этом году. И первое решение (о повышении - УНИАН) зарплат и соцстандартов состоится уже в мае», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн. Ранее показатель доходов был на уровне 601 млрд грн.

Проект госбюджета был доработан с учетом принятых накануне законов, обусловивших изменения в налоговое законодательство. Принятие бюджета было ключевой рекомендацией Украине от основного кредитора - Международного валютного фонда, поддержанной Минфином США и посольствами стран «Большой семерки» в Украине.

Неизменными в бюджете остались базовый показатель госдолга – 1,5 трлн грн, показатель госгарантий – 28,2 млн грн, доформирование энергетического спецфонда на уровне 700 млн долл., объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно обновленному документу, с 1 января 2016 года составляет 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Кабинет министров Украины инициировал повышение с 1 сентября 2015 года социальных стандартов, которое коснулось 12,5 млн граждан, и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения.

В частности, минимальная заработная плата была повышена до 1378 грн, а минимальная пенсия – до 1074 грн. Кроме того, была повышена зарплата работникам бюджетной сферы. При этом минимальный уровень повышения зарплат и пенсий составил 13%.