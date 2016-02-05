"Будем бороться за ценовую стабильность": Яценюк намерен удержать инфляцию на уровне 12%

Кабинет министров Украины намерен удержать инфляцию в Украине в 2016 году на запланированном уровне в 12%, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Мы будем бороться за ценовую стабильность. Мы будем бороться за то, что уровень инфляции в текущем году должен быть не выше 12%», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции в 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, инфляцию в 12% и курс гривни на уровне 24,1 грн за доллар.

Национальный банк Украины сохранил прогноз по росту потребительских цен на конец 2016 года на уровне 12%, при этом снизив прогноз по базовой инфляции до 9,2%.