Кабмин призвал украинские банки начать кредитовать экономику
12:34, 05 февраля 2016Финансы
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Яценюк заявил, что Кабинет министров готов и далее делать все необходимое для стабилизации финансово-банковской системы страны и призывает украинские банки начать кредитование экономики.
Фото УНИАН
Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Мы будем бороться за сохранение финансово-экономической стабильности и за то, чтобы украинские банки начали кредитовать украинскую экономику дешевой и долгой гривней. Это позволит украинской экономике получить дополнительный ресурс», - сказал глава правительства.
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