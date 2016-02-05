Кабмин призвал украинские банки начать кредитовать экономику

12:34, 05 февраля 2016
Финансы
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Яценюк заявил, что Кабинет министров готов и далее делать все необходимое для стабилизации финансово-банковской системы страны и призывает украинские банки начать кредитование экономики.

Фото УНИАН

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы будем бороться за сохранение финансово-экономической стабильности и за то, чтобы украинские банки начали кредитовать украинскую экономику дешевой и долгой гривней. Это позволит украинской экономике получить дополнительный ресурс», - сказал глава правительства.

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