Гонтарева объясняет депутатам причины падения гривни. Событие завершено

Колебания курса гривни к иностранным валютам в последний месяц вызвано сезонным падением деловой активности, большим количеством выходных дней в январе, а также выплатами с Единого казначейского счета 30 млрд грн в декабре и политической нестабильностью в последние дни.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в Верховной Раде Украины.

Она пояснила, что на динамику курса в последнее время влияли как фундаментальные, так и ситуативные факторы.

«Прежде всего, в начале года сезонно падает деловая активность, что не может не отразиться на предложении валюты на межбанковском валютном рынке. Также, как Национальный банк неоднократно подчеркивал, определенные колебания курса с начала января были связаны с большим количеством выходных дней. Кроме того, как вы знаете, в конце декабря с единого казначейского счета было выплачено 30 млрд грн, в частности, был возврат значительной части задолженности по НДС», - сказала Гонтарева.

По ее словам, это дало дополнительную ликвидность клиентам банков, которую они направили на покупку валюты. В связи с чем, как подчеркнула глава НБУ, регулятор выступает за своевременность, прогнозированность и равномерность денежных потоков в экономике в течение года, включая бюджетные выплаты.

«В последние дни добавился еще одни ситуативный фактор – политическая нестабильность, которая создает неясность относительно будущего страны и может стать основанием для ажиотажного спроса на валюту», - добавила она.