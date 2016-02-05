Поступление валюты в страну с начала года сократилось почти на треть - Гонтарева

Продажа валюты на межбанковском валютном рынке Украины в январе по сравнению с декабрем сократилась на 43%.

Об этом в ходе выступления в Верховной Рады сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Вследствие ситуативных и фундаментальных факторов на протяжении января поступление валюты в страну сократилось на 27% по сравнению с декабрем, а продажа валюты на межбанковском валютном рынке упала на 43%», - сказала она.

Гонтарева отметила, что сокращение валютной выручки обусловлено падением цен на сырье, экспорт которого обеспечивает львиную долю поступлений в Украину.

«Среднедневные продажи валютных поступлений предприятий металлургии и добывающей промышленности снизились на четверть в январе по сравнению с декабрем», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-ноября 2015 года составил 249,5 млн долл., что в 2,6 раза больше показателя за аналогичный период 2014 года на уровне 94,4 млн долл. Нацбанк увеличил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2016 году до 2,5 млрд долл., или 3% ВВП.