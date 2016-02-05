Гонтарева нашла еще одну причину падения гривни – политическая нестабильность

Колебания курса гривни к иностранным валютам в последний месяц вызвано сезонным падением деловой активности, большим количеством выходных дней в январе, а также выплатами с Единого казначейского счета 30 млрд грн в декабре и политической нестабильностью в последние дни.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в Верховной Раде Украины.

Она пояснила, что на динамику курса в последнее время влияли как фундаментальные, так и ситуативные факторы.

«Прежде всего, в начале года сезонно падает деловая активность, что не может не отразиться на предложении валюты на межбанковском валютном рынке. Также, как Национальный банк неоднократно подчеркивал, определенные колебания курса с начала января были связаны с большим количеством выходных дней. Кроме того, как вы знаете, в конце декабря с единого казначейского счета было выплачено 30 млрд грн, в частности, был возврат значительной части задолженности по НДС», - сказала Гонтарева.

По ее словам, это дало дополнительную ликвидность клиентам банков, которую они направили на покупку валюты. В связи с чем, как подчеркнула глава НБУ, регулятор выступает за своевременность, прогнозированность и равномерность денежных потоков в экономике в течение года, включая бюджетные выплаты.

«В последние дни добавился еще одни ситуативный фактор – политическая нестабильность, которая создает неясность относительно будущего страны и может стать основанием для ажиотажного спроса на валюту», - добавила она.

Глава НБУ предупредила, что перечисленные факторы, наряду с ожидаемым ухудшением состояния платежного баланса Украины в связи с падением цен на продукцию украинского экспорта на мировых рынках, продолжат оказывать негативное влияние на курс гривни в этом году.

В то же время, Гонтарева отметила, что НБУ рассчитывает на позитивное влияние на платежный баланс и стабильность гривни в результате поступления 1 млрд долл. от приватизации и помощи международных партнеров нашей страны.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

Котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл. Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке, в ходе которых за месяц продал 120 млн долл. США.

Сегодня, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,97 грн/долл. Средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00, по данным НБУ, установился на уровне 25,9116 грн/долл.