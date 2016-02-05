Дефицит текущего счета платежного баланса составит 3% ВВП - Гонтарева

Дефицит текущего счета платежного баланса в этом году составит 2,5 миллиарда долларов США или 3% ВВП после профицита в прошлом году из-за снижения цен на мировых рынках на продукцию украинского экспорта.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в Верховной Раде Украины.

"К сожалению, после сбалансированного текущего счета прошлого года мы выходим в этом году в дефицитный текущий счет. По нашим новым прогнозам, он достигнет 2,5 миллиарда долларов США или 3% ВВП в этом году", - сказала она.

Среди причин ухудшения состояния платежного баланса глава НБУ назвала снижение цен на мировых сырьевых рынках на сталь и продовольствие, что негативно сказывается на валютной выручке украинских экспортеров.

По ее словам, в январе этого года среднедневные объемы продажи валютных поступлений предприятий металлургии и добывающей промышленности снизились на 25% по сравнению с декабрем прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, и положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году. Согласно данным НБУ, до этого последний раз платежный баланс был сведен в «плюс» в 2010 году.

Положительное сальдо по итогам 2015 года стало результатом значительного сокращения дефицита текущего счета, который в прошлом году стал минимальным с 2005 года, сократившись до 204 млн долл. США или до 0,2% ВВП. Коррекции текущего счета способствовало более быстрое падение импорта (33,5%) по сравнению с падением экспорта (30,5%).