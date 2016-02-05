Гонтарева напомнила депутатам, что Нацбанк не отвечает за курс гривни

Национальный банк Украины сегодня вышел на межбанковский валютный рынок с продажей 50 млн долл. для сглаживания ситуативных колебаний курса, вызванных обострением политической ситуации в стране.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая в Верховной Раде Украины.

Глава НБУ отметила, что при возникновении ситуативных факторов, Национальный банк активно работает. Она напомнила, что с начала января регулятор 5 раз выходил с продажей валюты на межбанк и продал более чем 120 млн долл.

«Национальный банк может сглаживать только чрезмерные и ситуативные колебания. Например, сегодня Национальный банк вышел с продажей 50 млн долл. через аукцион для сглаживания ситуативных колебаний курса. А эти ситуативные колебания – это наш нынешний политический кризис, а не сезонные факторы, потому мы и вышли с поддержкой рынка», - сказала Гонтарева.

При этом глава НБУ подчеркнула, что прогнозирование курса гривни и борьба с фундаментальными причинами девальвации находятся вне поля ответственности регулятора.

«Национальный банк отвечает за инфляцию, ценовую стабильность и финансовую стабильность в государстве. Наша цель по инфляции – 12%. Чтоб ее достичь, мы не можем себе позволить девальвацию, которая у нас была. Но я не буду вам прогнозировать курс, потому что Национальный банк отвечает за инфляцию», - добавила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

Котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл. Сегодня, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,97 грн/долл.

Национальный банк Украины сохранил прогноз по росту потребительских цен на конец 2016 года на уровне 12%, при этом снизив прогноз по базовой инфляции до 9,2%.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост инфляцию в Украине в 2016 году на уровне 12%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает инфляцию в 12% и курс гривни на уровне 24,1 грн за доллар.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, в Украине по итогам 2016 года инфляция замедлится до 19%.