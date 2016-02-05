Яценюк рассказал, чем Украина пугает инвесторов

Об этом сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Есть кое-что, что находится за пределами компетенции правительства. Это судебная и правоохранительная система. Если правоохранительная система будет использоваться для того, чтобы проводить заказные обыски или открывать заказные дела, ни один инвестор не придет. Если суды и далее будут коррумпированными, то ни один инвестор тоже не придет, - сказал Яценюк. - И потому мы должны в текущем году завершить судебную реформу и создать Государственное бюро расследований и дать ему возможность работать так, чтобы он не пугалинвесторов, а преследовал преступников».

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В то же время Яценюк подчеркнул, что есть и сугубо экономические рычаги привлечения инвестиций. «Мы сможем привлечь инвестиции, если Украина и далее будет находиться в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Значит, надо далее принимать законы, необходимые для конкретного плана экономических реформ, - сказал Яценюк. - Второе, если мы примем закон и обеспечим честную и прозрачную приватизацию не стратегических объектов, а тех, что надо продать, потому что там сидят политические назначенцы прошлой власти или новой. Наша задача - провести честную и прозрачную приватизацию».

По словам Яценюка, честная приватизация должна пройти в ближайшее время на Одесском припортовой заводе.

Яценюк также подчеркнул, что инвестиции придут в сферы, где для этого есть условия. «Мы признаем, что есть сферы, где нам не удалось побороть коррупцию. В первую очередь, - в Государственной фискальной службе. И потому необходима реформа ГФС и принятие законопроектов по реформе ГФС - дайте возможность вычистить этот анклав коррупционеров-таможенников и таможенников-налоговиков, чтобы мы изменили систему администрирования и отношения к украинскому бизнесу», - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что в этой связи Кабмин давно предлагает ликвидировать налоговую милицию и сформировать на ее базе Бюро финансовых расследований.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году на уровне не менее 5 млрд долл.