Гонтарева заявила, что заслуживает медаль за возвращение денег в страну

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что ее работа по возврату рефинансирования Национальному банку заслуживает на медаль, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление главы НБУ в парламенте.

Отвечая на вопрос депутатов о том, какова судьба рефинансирования НБУ, которое было предоставлено уже обанкротившимся банкам, Гонтарева заявила:

"Наша банковская система была не то что больная. Даже сейчас в нашей программе с МВФ еще в феврале 2015 года мы спланировали на четыре года план рекапитализации банковской системы. Сейчас, даже на 1 апреля этого года, можно иметь адекватность банковского капитала на уровне – ноль. Ну это можно понять? Но так случилось. Но мы уже вычистили все эти "зомби"-банки, которые вымывали деньги".

"Как они могут быть надежными, когда им разрешено иметь адекватность капитала ноль?", - добавила она.

При этом глава НБУ заявляет, что ее команда очень успешная в возврате выданного рефинанса.

"Последний раз, я помню, я показывала слайд, что у НБУ это было 110 миллиардов (возвращенного рефинанса – ред.), а на конец 2015 года – еще 99 миллиардов вернули денег. И я вам показывала, что это 2008-2014 годы, когда это рефинансирование выдавали. Я его уже возвращала", - заявила глава НБУ.

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"Поэтому вы мне можете только медаль дать за возврат", - добавила она.