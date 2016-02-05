Гонтарева о "дочках" банков РФ: мы не можем их национализировать – на счетах 50 миллиардов средств украинцев

Украина не может национализировать украинские дочки российских банков, в которых сосредоточено 15% активов банковской системы, и около 50 млрд грн средств украинцев.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Каждый должен понимать, что на сегодня 26 млрд грн счетов наших коммерческих клиентов и 22 млрд счетов наших физических лиц находятся в этих банках. Если кто-то даст нам 50 млрд грн на то, чтобы мы могли их покрыть нашим украинцам, клиентам... Мы не можем национализировать 15% банковской системы, но, если будет решение СНБО по санкциям к этим банкам, мы будем его выполнять", - сказала она.

Также глава НБУ сообщила, что в дочерних банках российских государственных банков в Украине работают кураторы Национального банка.

«У нас есть три банка с государственным российским капиталом, эти банки всегда находятся под особым вниманием Центрального банка нашей страны, поэтому там находятся наши кураторы», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В рамках этого решения НБУ обязал банки предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на них в отношении 388 физических и 105 юридических лиц для выполнения решения СНБО, а также разработал порядок реализации банками санкций и мониторинга их выполнения, среди которых блокирование активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на установление деловых контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг), а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.