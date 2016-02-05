В 2015 году Украина конфисковала лишь $4 тысячи у "семьи" Януковича

Об этом сообщило Министерство финансов проекту #Точно, который ведет "Радио Свобода". Изначально планировалось, что эта сумма должна быть в тысячи раз большей и составить 1,5 млрд грн в соответствии с законом "О Госбюджете на 2015 год".

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Однако, как утверждают эксперты, нынешняя Генеральная прокуратура не справляется со сложными международными делами.

"Указанные суммы, кроме репутационных рисков, несут в себе стратегический провал. Как разъяснили в Министерстве финансов Украины на запрос, долгожданные 1,5 млрд грн правительство планировало потратить на повышение обороноспособности государства и восстановление Донбасса",- говорится в материале.

В этом году, правительство планирует отобрать у коррупционеров 7,7 млрд грн.