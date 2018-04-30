Баланс недели: страсти по Абромавичусу, единение правительства и девальвация

Минувшая неделя ознаменовалась одним из крупнейших скандалов в истории украинской политики - заявлением министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса об отставке в связи с политическим давлением со стороны представителей пропрезидентской партии и Администрации президента.

Скандал вызвал серьезную обеспокоенность международных партнеров Украины. В частности, послы 9 стран – Франции, Канады, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США выразили свое разочарование заявлением Абромавичуса об отставке.

Президент Украины Петр Порошенко 4 февраля пригласил послов на аудиенцию при участии премьер-министра Арсения Яценюка и спикера парламента Владимира Гройсмана, на которой иностранных дипломатов заверили в единстве власти и приверженности реформам.

И, похоже, члены Кабмина стали чувствовать себя значительно увереннее - в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу Яценюк сказал, что в случае принятия решения о переформатировании Кабмина все правительство уйдет в отставку.

«Мы пришли одной командой, и мы работаем одной командой. Если будет принято решение о том, что эта команда должна быть изменена, мы уйдем все вместе. Но мы будем бороться до последнего. До последнего», - заявил Яценюк.

При этом Абромавичус, несмотря на поддержку премьера, отзывать свое заявление не собирается - об этом он сообщил на своей странице в Twitter. В то же время, обстоятельства увольнения министра вызвали настоящую бурю в украинских политических кругах.

3 февраля на дежурной, казалось бы, пресс-конференции, посвященной вопросам приватизации, Абромавичус заявил, что не может больше оказывать сопротивление блокированию реформ и попыткам установить контроль над финансовыми потоками государственных предприятий.

«Причина отставки - резкая активизация блокировки любых системных и важных реформ. Это уже не просто отсутствие поддержки или политической воли. Это - активные действия, направленные на то, чтобы парализовать нашу реформаторскую работу: от неожиданного снятия охраны министра и его семьи до навязывания, под все большим давлением, сомнительных лиц в мою команду и на ключевые должности на госпредприятиях», - сказал министр.

По словам Абромавичуса, депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко лоббировал назначение конкретных людей на должности руководителей государственных компаний. В частности, речь идет о госпредприятии «Держзовнишинформ», Национальном агентстве по аккредитации, госхолдинге «Укрхимтрансамиак», а также предприятиях порошковой металлургии.

Министр подчеркнул, что кульминацией стала попытка в приказном порядке назначить нового заместителя главы Минэкономразвития, который бы отвечал за «Нафтогаз» и оборонный сектор.

«Кульминацией этого кадрового произвола и стремления полностью подчинить себе потоки стало желание иметь «собственного» замминистра в Минэкономики, который отвечал бы за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат просто принес полный пакет документов для назначения и заявил: «Я хочу стать вашим замом. Я - в команде Кононенко, и мою кандидатуру уже согласовали наверху». После этого мне поступил звонок с АПУ (Администрации президента Украины) с настойчивой рекомендацией взять этого человека, а также еще одного - на должность заместителя по обороне. На что я ответил: «Я частью этого дерибана не буду». И попросил, чтобы меня уволили. В конце концов, Кононенко заявил, что желает заслушать мой отчет на фракции и рассмотреть вопрос о моей отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подам заявление об отставке», - отметил Абромавичус.

По информации народного депутата Сергея Лещенко, новым заместителем министра должен был стать нынешний зампред «Нафтогаза» Андрей Пасишник.

«Пасишник, нынешний зампред «Нафтогаза», исторически близок к группе «Воля народа», которая с недавних пор после вступления в нее Довгого стала спасать коалицию голосами. Но взамен на это «Воля народа» хотела учета своих интересов на рынке энергоносителей. В частности, в компании «Укргаздобыча». Эта компания через «Нафтогаз» с недавних пор находится в подчинении Минэкономики», - сообщил нардеп.

Сложившаяся ситуация стала объектом внимания ряда иностранных политиков, а также финансовых доноров Украины, со стороны которых посыпались комментарии и заявления. В частности, обеспокоенность выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Министр Абромавичус отвечал за ряд фундаментальных реформ, и мы должны отметить его работу. Вместе с тем, мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Если обвинения министра найдут подтверждение, это будет означать, что предпринятые антикоррупционные инициативы властей не сработали и Украине нужно усилить работу в этом направлении», - сказала она.

В то же время, обвинения главы Минэкономразвития в адрес Кононенко стали поводом для начала расследования со стороны Национального антикоррупционного бюро.

Таким образом, обстоятельства, приведшие к подаче заявления Абромавичусом об отставке, похоже, заставляют партнеров Украины пересматривать условия поддержки страны в сложной финансовой и экономической ситуации. А вопрос - понесет ли кто-либо ответственность за коррупционные скандалы - остается открытым.

Тем временем, несмотря на попытки правительства в целом, и Минэкономразвития в частности, дерегулировать экономику, Украина второй год подряд заняла 162 место среди 178 стран мира и последнее место среди стран Европы по Индексу экономической свободы.

Правительственные перипетии: министры передумали увольняться

После встречи послов с президентом, премьером и спикером парламента Кабмин решил собраться на внеочередное заседание, на котором министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил о своей готовности забрать заявление об отставке, а главы Минагропрода, Мининформполитики, и Минздрава Алексей Павленко, Юрий Стець и Александр Квиташвили свои заявления отозвали.

Пивоварский отметил, что готов остаться на должности министра при условии повышения зарплат госслужащих и дальнейшей реформы «Укрзализныци».

«Я готов заявить, что я отзову свое заявление при условии, что будут выполнены ряд принципов. Первый принцип - справедливая зарплата для госслужащих. Второй принцип - я начал очень важные процессы в сфере госзакупок на «Укрзализныце». В прошлом году были сэкономлены миллиарды гривен, а предприятия «Укрзализницы» и предприятия Мининфраструктуры стали во многом тестовой площадкой для системы электронных закупок», - сказал глава Мининфраструктуры.

В свою очередь, Стець отметил, что требует, чтобы «все телефонные разговоры, а также личные встречи с представителями политических сил, народными депутатами и представителями бизнес-структур фиксировались в отдельном журнале и при первом же требовании СМИ предоставлялись в публичный доступ».

Павленко и Квиташвили выразили желание продолжить начатые реформы и выступили против деструктивного вмешательства политических сил в работу правительства.

Яценюк заявил, что Кабмин разрабатывает план деятельности на следующие 12 месяцев и требует полного устранения политического давления.

«Я хотел бы лично поблагодарить всех министров, которые сидят за этим столом. Мы собрались год назад и многие не знали друг друга. Но за год мы стали командой. И то, что сегодня происходит, говорит о том, что мы команда правительства, работающая над реформами, которые нужны стране. У нас принцип – один за всех и все за одного. Мы пришли единой командой, и мы будем работать единой командой. Мы определили принципы, на которых правительство работает. Эти принципы подписаны членами коалиции, это было написано на бумаге. Мы требуем не деклараций, а свидетельство того, чего ждет общество – честности, прозрачности, ответственности, отсутствия шантажа, политического давления и торговли под столом за должности министров, заместителей и руководителей госкомпаний. Исключительно честная и прозрачная работа», – сказал Яценюк.

Также премьер подчеркнул, что Абромавичус находится под защитой правительства и «Народного фронта», любые попытки давления на него будут пресекаться.

Кроме того, во время Часа вопрос к правительству Яценюк призвал депутатов принимать активное участие в формировании плана работы Кабмина и пообещал в мае проиндексировать зарплаты и пенсии, а также удержать годовую инфляцию на уровне 12%.

Между тем, судьба действующего правительства будет обсуждаться после его отчета в Верховной Раде 16 февраля. Но уже становится очевидным, что позиция Яценюка, благодаря активной поддержке единства президентской и исполнительной ветвей власти со стороны международных партнеров, значительно укрепились.

Фундаментальная девальвация гривни

На фоне политических скандалов на минувшей неделе курс национальной валюты на межбанковском рынке снизился на 30 копеек и достиг психологически важного уровня 26 грн/долл. На розничном рынке доллар продавался за 27 - 27,5 грн.

По словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, снижение гривни обусловлено фундаментальными факторами.

«Прежде всего, в начале года сезонно падает деловая активность, что не может не отразиться на предложении валюты на межбанковском валютном рынке. Также, как Национальный банк неоднократно подчеркивал, определенные колебания курса с начала января были связаны с большим количеством выходных дней. Кроме того, как вы знаете, в конце декабря с единого казначейского счета было выплачено 30 млрд грн, в частности, был возврат значительной части задолженности по НДС», - пояснила ситуацию Гонтарева.

В то же время глава НБУ подчеркнула, что регулятор не будет формировать дополнительное предложение валюты на межбанке, если снижение гривни будет обуславливаться фундаментальными факторами.

Тем не менее, НБУ после полуторанедельного перерыва в пятницу все же решил продать на валютном рынке 50 млн долл. в связи с дополнительным давлением на курс из-за сложной политической обстановки.

«Мы никогда не будем выходить на межбанковский рынок, если гривня будет ослабляться из-за фундаментальных факторов. Если это будет связано с ситуативными факторами, как, например, сейчас из-за политической обстановки, Нацбанк будет выходить на межбанк для сглаживания колебаний», - подчеркнула глава НБУ.

Гонтарева во время выступления в Верховной Раде в пятницу отметила успехи регулятора в возвращении рефинансирования, ранее предоставленного коммерческим банкам.

«В последний раз, я помню, я показывала слайд, что у НБУ это было 110 миллиардов (возвращенного рефинансирования), а на конец 2015 года – еще 99 миллиардов вернули денег. И я вам показывала, что это - 2008-2014 годы, когда это рефинансирование выдавали. Поэтому вы мне можете только медаль дать за возврат», - сказала она.

С учетом значительной девальвации дополнительную поддержку национальной валюте может оказать позитивная статистика платежного баланса. По данным Нацбанкам, обнародованным на минувшей неделе, в 2015 году платежный баланс был впервые за 15 лет сведен с профицитом, а положительное сальдо составило 849 млн долл.

При этом государственный долг Украины в 2015 году уменьшился на 6% - до 65,5 млрд долл. и увеличился на 43% в гривневом эквиваленте. Таким образом, госдолг по результатам прошлого года составил 81% ВВП, что обусловлено активной политикой заимствования у международных доноров.

Несмотря на значительный показатель госдолга к ВВП, Украине для стабилизации финансовой ситуации необходима поддержка МВФ, который, по заявлениям ряда СМИ, еще не согласовал дальнейшую программу сотрудничества с нашей страной. То есть, судьба очередного транша в 1,7 млрд долл., который украинское руководство планировало получить в феврале для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР), остается неопределенной.

Учитывая то, что увеличение объема ЗВР является залогом стабильности гривни, отсрочка получения транша служит негативным фактором для финансовой системы. А политические и коррупционные скандалы, которыми была богата минувшая неделя, не добавляют уверенности международным партнерам в способности украинских властей реформировать страну и вывести ее из затяжного экономического пике.

Максим Шевченко (УНИАН)