Нацбанк опустил официальную гривню до 25,91 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2591,2994 (5 февраля – 2589,2673)

100 EUR – 2902,7736 (5 февраля – 2901,5329)

10 RUR – 3,3505 (5 февраля – 3,3864)

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Как сообщает УНИАН, 5 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,96 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9270/28,9920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3360 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9130 гривни/доллар, к этому часу было заключено 512 сделок на сумму 301,54 миллиона долларов.