Таджикистан обратился за помощью к МВФ

Таджикистан начал переговоры с МВФ об оказании финансовой помощи из-за нестабильности региональной экономики - таджикский сомони обесценился за прошлый год почти на 25%, сообщает РБК.

"Делегация МВФ проведет консультации с экономическим блоком таджикского правительства об оказании финансовой и технической помощи в условиях нестабильности мировой и региональной экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МВФ уже провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, по словам которого республика заинтересована в сотрудничестве с фондом по вопросам банковской сферы, экономики, финансов и развития частного сектора.

Подробности переговоров не сообщаются.

Национальная валюта Таджикистана сомони потеряла за минувший год 24,1% своей стоимости, согласно официальному обменному курсу. На валютном рынке сомони подешевел на 27,8%.

В начале декабря в Таджикистане были закрыты все обменные пункты, а обмен валюты был разрешен только в отделениях банков. Глава Национального банка Таджикистана обвинил обменники в девальвации сомони. По его словам, сотрудники обменных пунктов "обманным путем и спекулятивными методами без оснований повысили курс иностранной валюты в целях наживы".

Европейский банк реконструкции и развития в своем отчете от января 2015 года связывал обесценивание валют постсоветских республик с сокращением денежных переводов из России и прогнозировал дальнейшее ухудшение экономической ситуации в этих странах в случае российской стагнации.

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В конце января 2016 года стало известно, что Азербайджан намерен обсудить с МВФ выделение финансовой помощи в размере 4 миллиардов долларов в ответ на давление на местную валюту и низкие цены на нефть. В декабре Баку отказался от привязки маната к доллару, и курс национальной валюты обвалился на 35%.

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В середине января власти пошли по пути Таджикистана и запретили обменникам продавать валюту.