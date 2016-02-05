Нацбанк исключил из реестра платежную систему "24nonstop"

Национальный банк исключил из Реестра платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры внутригосударственную платежную систему "24nonstop", сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, данное решение было принято в связи с неисполнением решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем о прекращении перевода средств во внутригосударственной платежной системе "24nonstop".

Кроме того, в связи с принятием решения об исключении указанной платежной системы из реестра, отменяется регистрация участников этой системы "Триолан.Мани", "НСП", "Финансовая компания "Феникс", "Европейская платежная система", "Финансовая компания "Елаенс ", "Укрфинстандарт", "Финансовая компания "Вап-Капитал", "Финансовая компания "Вм-фактор", "Первая украинская платежная система".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 6 января остановил перевод средств внутригосударственной платежной системой "24nonstop", платежной организацией которой является компания "Ай Ти Финанс", из-за нарушения платежной системой требований законодательства Украины.