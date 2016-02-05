НБУ обязал небольшие банки ускорить докапитализацию

Национальный банк Украины обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства или до уровня не менее 500 миллионов гривень.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №58, которым регулятор изменил график докапитализации.

Согласно обновленному графику, работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, до 300 миллионов гривень - к 11 января 2017 года, до 400 миллионов гривень - к 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень - к 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень - к 11 июля 2024 года.

Нацбанк подчеркивает, что увеличение капитала позволит банкам повысить их финансовую устойчивость и способность противостоять рискам, а также начать возобновление кредитования экономики, что является одним из факторов ускорения экономического роста страны.

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Как сообщал УНИАН, НБУ завершил основной этап очистки банковской системы в части крупнейших банков.

В ноябре прошлого года в ходе встречи с руководителями 92 банков средних и мелких банков по объему активов, занимающих общую долю на рынке около 10%, НБУ обязал банкиров до середины 2016 года нарастить капитал до 120 миллионов гривень, раскрыть конечных владельцев, снизить долю инсайдерских кредитов и не заниматься противозаконной деятельностью.

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Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.