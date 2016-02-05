СМИ: Венесуэла готова продать золотые резервы из-за кризиса

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на агентство Reuters.

ЦБ вынужден пойти на подобный шаг из-за катастрофической ситуации в экономике, которая находится в плачевном состоянии на фоне обвала мировых цен на нефть. Более того, в текущем году необходимо погасить $9,5 млрд внешнего долга, $2 млрд из которых приходится уже на февраль.

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«Они ищут деньги повсюду», - заявил агентству источник. Объем золотовалютных резервов Венесуэлы оценивается в $15,3 млрд. Золото составляет около 65% этой суммы, а на валюту приходится около $2,4 млрд.

Официально стороны не комментируют переговоры по обмену золота на валюту.

Ранее сообщалось, что Венесуэла возглавила рейтинг «несчастных экономик» мира.