Минфин России обратился к крупнейшим западным и китайским банкам за кредитом

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

В список вошли в крупнейшие банки США, Евросоюза и КНР, среди которых: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS, UniCredit, Morgan Stanley, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Goldman Sachs и другие.

Также, в списке есть три российских банка - ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк.

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Последний раз Россия размещала гособлигации в сентябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев назвал критической ситуацию с бюджетом. Он заявил, что с широкой приватизацией, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, больше нельзя медлить, ее надо проводить даже в неблагоприятных экономических условиях.