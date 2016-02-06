У Путина подсчитали, сколько нужно денег для спасения российской экономики

Минфин РФ оценил обязательные меры нового плана действий в экономике страны в 600 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Есть меры антикризисного плана, есть меры обязательные, которые нам необходимо принять. Все это будет стоить около 600 миллиардов рублей с дополнительными расходами", — сказал Силуанов, сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство сейчас подводит итог всех предложений по этим мерам.

"Мы, Минфин, действительно, сейчас очень внимательно следим за решениями, которые принимаются в рамках антикризиса. Вы видели, что были предложения, были изначально такие завышенные — нам нужно все это сбалансировать, чтобы каждое антикризисное решение влияло на рост или поддерживало незащищенные слои населения", — сказал он.

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Напомним, российский бюджет-2016 сверстан исходя из цены на нефть марки Urals в $50 за баррель, при этом к настоящему времени цены на нефть этой марки опустились ниже $35.