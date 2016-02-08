В России число просроченных кредитов за год выросло на треть

В России число просроченных кредитов за год выросло на 30%, сообщил «Русской службе новостей» заместитель директора по развитию Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

По его данным, проблемные задолженности уже составляют более 1 триллиона рублей и, скорее всего, в ближайшее время продолжат расти.

Читайте такжеВ РФ валютные ипотечники штурмуют банки: "Давайте вернем этот Крым - жить не на что!"«В 2015 году мы наблюдали уверенный рост просроченных задолженностей. Как в рублях, так и в процентном отношении к объему действующих кредитов. Рост процента задолженностей в прошедшем году был обусловлен реализацией рисков, которые банки набирали в 2012 – 2013 годах, активно раздавая кредиты. К тому же, доходы населения за год значительно снизились, и не все могут гасить займы», — сказал Шикин.

Между тем, общая задолженность граждан перед банковской системой за прошедший год сократилась почти на 700 миллиардов рублей и составила немногим более 10 триллионов рублей (1 доллар - 75 руб.). Это произошло из-за того, что в 2015 году банки существенно снижали риски, и темпы выдачи необеспеченных кредитов существенно снизились.

По мнению Владимира Шикина, эта тенденция сохранится и в 2016 году. Получить кредит на хороших условиях станет сложнее.

При этом, несмотря на кризис, потребность в заёмных средствах среди населения остается достаточно высокой, отмечает заместитель директора по развитию Национального бюро кредитных историй.