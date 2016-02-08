Нацбанк прекращает тендеры по размещению 3-месячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины с этой недели прекращает тендеры для банков по размещению депозитных сертификатов со сроком обращения 3 месяца, которые проводил еженедельно с июня 2015 года.

Как сообщается на сайте НБУ, таким образом он поделит рынок ресурсов с Министерством финансов Украины, поскольку решение регулятора связано с возвратом министерства на внутренний рынок государственного долга. В частности, НБУ напомнил, что в январе Минфин возобновил продажу краткосрочных и среднесрочных облигаций внутреннего госзайма со сроком обращения от 6 месяцев.

По информации НБУ, в феврале Минфин возобновит продажу ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, и проведение первого аукциона с размещением таких облигаций запланировано на 9 февраля. Последний раз министерство проводило выпуск трехмесячных ОВГЗ в январе 2015 года.

Также сообщается, что в дальнейшем НБУ продолжит проводить тендеры по размещению других инструментов с меньшим сроком обращения с предыдущей регулярностью, включая депозитные сертификаты сроком обращения 1 месяц - еженедельно, сроком 2 и 1 неделя, а также овернайт - ежедневно.

«Выпуск ОВГЗ со сроками обращения от трех месяцев будет формировать кривую доходности, которая является необходимым инструментом для реализации монетарной политики Национального банка», - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Как сообщал УНИАН, Минфин возобновил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе, после полугодового перерыва.

По состоянию на 5 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 539,047 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 389,994 млрд грн, или порядка 72% их общего объема.

По оценкам банкиров, в настоящее время банковская система Украины располагает избыточным уровнем ликвидности. В частности, по состоянию на 1 января 2016 года объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ составил 89,265 млрд грн.