Китайские банки де-факто присоединились к санкциям против России - СМИ

Китайские банки встроены в глобальную экономику и ценят отношения с американскими банками, поэтому де-факто они присоединились к финансовым санкциям против России.

Об этом сообщил исполнительный директор Делового совета Россия-АСЕАН Виктор Тарусин в беседе с журналом "Коммерсантъ-Власть".

"Китайские банки не только отказывали российским компаниям и физическим лицам в выдаче кредитов, но и заставляли закрывать счета и переводить средства в другие места", - сообщил Тарусин.

Эксперты, опрошенные журналом, в качестве двух основных проблем совместного бизнеса россиян и китайцев также рассказали о непонимании китайского менталитета и стремление китайцев к контролю над бизнесом.

"Сейчас китайцы стали требовать контроля у многих компаниях, раньше этого не было", - отметил Максим Соков, гендиректор компании En+, рассказывая об одной из операций компании. - Они говорят, мы готовы инвестировать, но нам нужно 50% + 1 голос".

Поэтому, по его словам, в 2015 году не состоялось очень много сделок.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2015 года США ужесточили санкции против 34 физических и юридических лиц за действия Российской Федерации в Украине, а также ввели новые.

21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.

18 декабря Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласился продлить санкции против России.