В Минфине появился ревизор соцвыплат, который будет искать "мертвые души"

Банкир Андрей Рязанцев возглавил управление верификации и мониторинга выплат Министерства финансов Украины, сообщается на странице министерства в социальной сети Facebооk.

По информации Минфина, Рязанцев - финансист с 20-летним стажем, возглавлял правление Idea Bank в течение 7 лет, двукратный обладатель звания «Банкир года», кандидат и будущий доктор экономических наук Экономического университета во Вроцлаве.

«Желаем господину Андрею новых достижений на посту и успехов в осуществлении международных управленческих практик в процессе реформирования страны», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан.

По словам министра финансов Наталии Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи.

По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.