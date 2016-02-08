СМИ: суд из-за бездеятельности ГПУ закрыл дело против Юры Енакиевского за хищение киотских денег

Суд заставил заместителя генерального прокурора закрыть уголовное производство по факту хищения Юрием Иванющенко государственных средств, полученных Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу.

Об этом свидетельствует решение Соломянского райсуда г. Киева от 27 января, сообщают «Наши деньги».

Замгенпрокурора Юрий Столярчук должен был вынести постановление о закрытии производства №42015000000000207 в течение трех дней. Решение обжалованию не подлежало, отмечают в издании.

Иванющенко подозревали в незаконном обогащении на 72 млн швейцарских франков, что по курсу НБУ составляет 1,88 млрд грн, и организации завладения 170 млн грн государственных средств, полученных Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу.

Решение суда принятое по жалобе адвоката Иванющенко Юрия Колесникова, который пожаловался на бездействие замгенпрокурора в расследовании уголовного дела.

«За последний год не принято ни одного процессуального решения, что является нарушением прав гражданина Иванющенко, которого без наличия достаточных оснований подозревают в совершении преступления, он ограничен в передвижении, относительно движимого и недвижимого имущества которого принято решение о наложении ареста. В связи с ненадлежащим осуществлением своих обязанностей, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №42015000000000207 не обеспечил быстрое, полное и беспристрастное расследование указанного уголовного правонарушения», – говорится в заявлении.

В частности, замгенпрокурора не опроверг, что ООО «Карпатибудинвест», которым косвенно владела семья Иванющенко, законно получило средства от ГП «Госэкоинвест».

Адвокат сообщил, что сроки досудебного расследования по Иванющенко закончились, а решение об их продлении не принимались. Срок досудебного расследования тяжелых преступлений составляет один год и исчисляется с момента сообщения о подозрении. В случае с Иванющенко с 29.12.2014.

Производство было возбуждено по заявлению о преступлении, поступившей в Генпрокуратуру от «Центра противодействия коррупции» 05.12.2014 года.

При этом уже после возбуждения уголовного производства «Карпатибудинвест» по решению суда взыскал 25 млн грн. долга с «Госэкоинвеста».